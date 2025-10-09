Nach Paris-Gala: Wolfsburgerinnen heiß auf Bayern

Wolfsburg (dpa) –

Nach der Champions-League-Gala gegen Paris Saint-Germain wollen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München die nächste Duftmarke setzen. «Jetzt gilt es, schnell zu regenerieren, und dann wollen wir gegen die Bayern die gleiche Energieleistung wieder auf den Platz bringen», sagte Svenja Huth nach dem beeindruckenden 4:0 gegen Paris zum Königsklassen-Auftakt.

«Der ganze Verein kann stolz auf sich sein», sagte Huth. Anders als die Bayern, die am Dienstag beim FC Barcelona mit 1:7 unter die Räder gekommen waren, gelang es dem VfL, die starken nationalen Leistungen auf internationaler Bühne zu bestätigen. «Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch.

Gleiche Bilanz

In der Bundesliga haben Wolfsburg und Bayern nach fünf Spieltagen jeweils 13 Punkte auf dem Konto, die beiden Topteams weisen zudem die gleiche Tordifferenz (+13) auf. Während der VfL aber die meisten Tore erzielt hat (20), haben die Bayern in der Bundesliga noch kein Gegentor kassiert. «Wir müssen uns jetzt gut erholen und dann freuen wir uns auf Samstag», sagte Camilla Küver vor dem Liga-Gipfel.