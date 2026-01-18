Nach milderen Temperaturen wird es deutlich kälter

Hannover (dpa/lni) –

Freundlich, trocken, sonnig – Winterwetter ohne Schnee: Ein Hochdruckgebiet sorgt in Niedersachsen und Bremen für eine stabile Wetterlage. «Es kommt kalte Luft aus dem Osten, vor allem in den Nächten wird es immer kälter», sagte eine Expertin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Der Montag wird sonnig bei Temperaturen von 2 bis 4 Grad an der Küste und im Binnenland. Es bleibt den ganzen Tag über niederschlagsfrei. In der Nacht zum Dienstag ist es laut Meteorologin verbreitet klar. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 7 Grad im Wendland. An der Küste ist es mit 0 Grad etwas milder.

Trockenes, sonniges Wetter mit einzelnen Wolkenfeldern

Am Dienstag bleibt es trocken. Im Norden des Landes gibt es einzelne Wolkenfelder, im Süden ist es sonniger. Die Temperaturen liegen bei 1 Grad in der Lüneburger Heide und 5 Grad im Emsland.

Auch die Nacht zum Mittwoch ist trocken und klar. Im Harz gibt es mit minus 9 Grad stärkeren Frost. Im Osten des Landes sinken die Temperaturen auf minus 7 Grad, im Westen auf minus 3 Grad. Nur an der Küste bleibt es mit 0 Grad etwas milder.

Temperaturen sinken auch am Tag

Das sonnige Wetter setzt sich laut DWD auch am Mittwoch noch fort, vor allem im südlichen Niedersachsen. Im Norden gibt es erneut einige Wolkenfelder. Die Temperaturen erreichen im Osten nur noch minus 1 Grad, im Emsland 2 Grad und 1 Grad an der Küste.

Laut aktueller Prognose nähern sich zum Ende der Woche Tiefausläufer. Dann kann es laut Meteorologin in Niedersachsen und Bremen Schnee oder Regen geben. Das sei aber noch unklar.