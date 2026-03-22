Nach mildem Wochenstart wieder kälter in Niedersachen

Zum Wochenstart bleibt es sonnig und mild, dann wird es deutlich kälter. (Archivbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Woche startet in Niedersachsen und Bremen sonnig und mild, bevor es dann deutlich kühler wird. «Montag und Dienstag werden noch schöne Tage, die unter Hochdruckeinfluss stehen», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Montag ziehen von der Nordsee einige Wolkenfelder durch, am Morgen gibt es laut DWD auch einzelne Nebelfelder. Es bleibt trocken, die Temperaturen liegen bei 8 Grad auf den Inseln und bis zu 16 Grad im Osten und Südosten des Landes.

In der Nacht zum Dienstag sind laut der Meteorologin einige Wolken unterwegs, es gibt aber keinen Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 1 Grad im Wendland sowie bei 5 Grad im Westen und auf den Inseln.

Dienstag tagsüber noch trocken

Am Dienstag ist es tagsüber noch trocken, es ziehen aber laut DWD auch dichtere Wolkenfelder durch Niedersachsen. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Montag und liegen bei 9 Grad auf den Inseln und bis zu 17 Grad im Südosten des Landes.

In der Nacht zum Mittwoch werden die Wolken dichter, in der nordwestlichen Hälfte kann Regen fallen, wie die Meteorologin sagte. Es wird deutlich milder, die Tiefstwerte liegen bei 6 Grad auf den Inseln und 9 Grad im Binnenland.

Mittwoch Regen und Schauer

Am Mittwoch breitet sich Regen von Nordwesten in Richtung Südosten aus, am Nachmittag geht es in Schauerwetter über. Die Temperaturen erreichen nur noch 7 Grad auf den Inseln und etwa 12 Grad im Binnenland.

Die Nacht zum Donnerstag wird dann deutlich kälter: Die Tiefstwerte sinken auf den Inseln auf 3 bis 4 Grad, im Binnenland auf 1 bis 2 Grad. In den Hochlagen des Harzes können bei minus 3 Grad auch Schneeflocken fallen. Zum Ende der Woche geht es wechselhaft weiter, es gibt laut DWD immer etwas Wind, und es wird noch kühler.