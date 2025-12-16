Nach mildem Start: Regen und Frost im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Der Dienstag startet im Norden mit mildem und überwiegend freundlichem Wetter. Zum Nachmittag ziehen Wolken auf, stellenweise kann es auch regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 9 Grad in Schleswig-Holstein und bei 5 bis 8 Grad in Mecklenburg-Vorpommern.

In der Nacht zum Mittwoch kann es gebietsweise glatt und frostig werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 Grad auf Helgoland und 1 Grad im Herzogtum Lauenburg und in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern sinken die Temperaturen auf 2 bis -1 Grad.

Steigende Temperaturen, doch weiterer Regen

Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt. An der Nordsee kann es zeitweise zu Schauern kommen, die im Tagesverlauf jedoch abnehmen. Danach lockert es auf und bleibt trocken. Die Maximalwerte liegen bei 3 bis 7 Grad in Mecklenburg-Vorpommern sowie bei 8 Grad in Schleswig-Holstein.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt mild. An der Küste weht ein mäßiger Wind, an der Nordsee muss mit Böen gerechnet werden. Zudem können dort Regenschauer auftreten. Auch der Donnerstag zeigt sich bewölkt mit zeitweisem Regen und Auflockerungen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad.