Nach Messerattacke: Waffenkontrolle am Hauptbahnhof

Reisende müssen sich zur Kontrolle des Waffenverbots in die Taschen gucken lassen. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fünf Tage nach der Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof mit 18 Verletzten hat die Polizei mit einem weiteren Schwerpunkteinsatz das dort geltende Waffenverbot kontrolliert. Der gemeinsame Einsatz mit der Bundespolizei solle noch bis zum frühen Abend dauern, sagte ein Sprecher der Landespolizei. Angaben zur Zahl der Kontrollen oder der eingesetzten Beamten machte er nicht. Bereits am Sonnabend hatte es einen solchen Einsatz gegeben.

Am vergangenen Freitag waren auf dem Bahnhof 18 Menschen bei einer Messerattacke teils lebensgefährlich verletzt worden, als die mutmaßliche Täterin, eine offenkundig psychisch kranke 39-Jährige, nach Polizeiangaben wahllos auf Wartende an einem Bahnsteig einstach.

Die Frau ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen. Ein Richter ordnete später ihre erneute Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Erst am Tag vor der Tat war sie aus einer anderen Einrichtung entlassen worden.