Nach Messerangriff: Verdächtige wird Haftrichter vorgeführt

Hamburg (dpa) –

Nach der Messerattacke auf einem Bahnsteig am Hamburger Hauptbahnhof soll die mutmaßliche Täterin heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht mit. Die 39-jährige Verdächtige befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam, wie die Polizei mitteilte. Die Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.

Die Zahl der bei der Tat verletzten Menschen bezifferte die Polizei nun auf 18. Zuvor hatte die Feuerwehr von 17 Verletzten gesprochen. Vier Verletzte sind den Angaben zufolge lebensbedrohlich verletzt.

Am Freitagabend hatte eine Frau offenbar wahllos auf Passanten eingestochen. Zum Zeitpunkt der Tat gegen 18.00 Uhr war der Bahnsteig zwischen den Gleisen 13 und 14 voller Menschen. Als mutmaßliche Täterin hatte die Polizei vor Ort eine Frau festgenommen. Die 39 Jahre alte Deutsche habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Polizei gehe derzeit nicht von einer politischen Motivation aus.

Die Polizei teilte zudem mit, ein Hinweisportal freigeschaltet zu haben. Dort könnten Bilder oder Videos sowie Hinweise übermittelt werden.