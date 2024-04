Nach Messerangriff in Wilhelmsburg: Verdächtiger in U-Haft

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Wilhelmsburg hat ein 33-jähriger Mann einen 34-jährigen Bekannten laut Polizei mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Tatverdächtige sei in der Nacht zu Sonntag kurz nach der Tat vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer sei in ein Krankenhaus gebracht worden und befinde sich nach einer Not-OP in einem stabilen Zustand.

Die Ermittler trafen den Verdächtigen in dessen Wohnung an und stellten dort ebenfalls die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Der 33-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an.