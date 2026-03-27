Nach Messerangriff in Bremen: Verdächtiger festgenommen

Bremen (dpa/lni) –

Nach einem Messerangriff auf zwei junge Männer in Bremen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Ein 20-Jähriger wurde bei der Attacke schwer verletzt, sein Begleiter leicht.

Warum der Konflikt in der Nacht auf den 20. März eskalierte, ist laut Polizei unklar. Der Verdächtige soll plötzlich eine Stichwaffe gezückt und auf einen 23-Jährigen eingestochen haben. Sein 20-jähriger Begleiter wollte helfen und bekam dabei mehrere Stiche ab. Der Täter flüchtete zu Fuß.

Die Mordkommission ermittelt und nahm am Donnerstagabend den mutmaßlichen Angreifer fest. Einsatzkräfte durchsuchten seine Wohnung. Sie fanden Beweise und Drogen, vermutlich Kokain.