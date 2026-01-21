Nach Messerangriff: Fast fünf Jahre Haft für 24-Jährige

Eine 24-jährige Frau wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. (Illustration) Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mehr als ein Jahr nach einem Messerangriff auf der Hamburger Reeperbahn hat das Landgericht eine Frau zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die 24-jährige Angeklagte wurde wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit zwei Fällen der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte am Morgen des 10. November 2024 im Eingangsbereich einer Diskothek in der «Großen Freiheit» einer jungen Frau in das Gesicht geschlagen und Haare ausgerissen hat.

Mit Klappmesser zugestochen

Dabei erlitt das Opfer blutende Verletzungen am Kopf und an den Fingern und musste sich übergeben. Kurze Zeit später geriet die Angeklagte in der Nähe der Diskothek erneut mit der 26-Jährigen in Streit. Dabei stach sie mehrfach mit einem Klappmesser auf die Arme, den Kopf und den Hals der Frau ein, wodurch diese Stichverletzungen im Gesicht, am Arm, im Bereich des Oberkörpers sowie am Nacken davontrug.

Als eine andere Frau sowie weitere Personen in das Geschehen eingriffen, verletzte die Angeklagte den Angaben zufolge auch sie mit dem Messer am Arm.