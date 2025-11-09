Nach Machetenangriff – SEK überwältigt 26-Jährigen mit Taser

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) –

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover einen mutmaßlichen Macheten-Angreifer überwältigt und festgenommen. In einem Mehrparteienhaus soll der 26 Jahre alte Mann am Samstagabend zunächst randaliert und dann einen 62 Jahre alten Nachbarn mit einer Machete angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Der 62-Jährige sei dabei leicht am Unterkörper verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann habe sich in seine Wohnung retten und einen Notruf absetzen können.

Der Angreifer ging danach nach Polizei-Angaben in seine Wohnung zurück und randalierte dort weiter. Die Polizei umstellte mit Einsatzkräften die Wohnung. Der 26-Jährige soll dann plötzlich aus der Wohnung gekommen und die Beamten mit der Machete angegriffen haben. «Trotz mehrfacher Ansprache und der wiederholten Androhung des Schusswaffengebrauchs stoppte der Angreifer nicht», teilte die Polizei weiter mit.

Polizist schießt auf Angreifer

Ein Polizist schoss daraufhin auf den 26-Jährigen, traf ihn aber nicht. Der Angreifer soll dann zurück in seine Wohnung geflüchtet sein. Ob ein oder mehrere Schüsse abgegeben wurden, ist nicht bekannt. Dazu werde ermittelt, sagte die Polizeisprecherin.

Die Polizei rückte mit einem Spezialeinsatzkommando und einer Verhandlungsgruppe an. Die Beamten nahmen Kontakt zu dem 26-Jährigen auf. Spezialkräfte überwältigten den Mann den Angaben zufolge schließlich mit einem Taser. Er wurde bei der Festnahme laut Polizei leicht verletzt. Nachdem eine Notärztin ihn untersucht hatte, kam der Mann in Polizeigewahrsam. Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der 62 Jahre alte Nachbar konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Warum der Mann randalierte und seinen Nachbarn angriff, ist unklar. Zum Tatmotiv werde ermittelt, sagte die Polizeisprecherin. Ob der Mann Alkohol oder Drogen genommen hatte, war nicht bekannt. Auch gegen den Polizisten, der auf den 26-Jährigen schoss, wird ermittelt. Dies sei eine Standardmaßnahme, um den Einsatz der Schusswaffe zu überprüfen, hieß es.