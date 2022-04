Nach Lkw-Unfall auf der A20: Kartoffeln auf der Autobahn

Lübeck (dpa/lno) –

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 20 bei Lübeck haben am Dienstag hunderte von Kartoffeln die Fahrbahn blockiert. Noch bis Mittwoch muss mit Einschränkungen für den Verkehr rund um die Unfallstelle gerechnet werden. Ein 58 Jahre alter Lastwagenfahrer habe kurz hinter dem Rastplatz «Auf dem Karkfeld» aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Sattelzuggespann verloren, teilte die Polizei mit. Der Sattelzug kippte auf die Mittelleitplanke und die geladenen Kartoffeln verteilten sich auf der gesamten Gegenfahrbahn. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagmittag leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei musste die Autobahn in Fahrtrichtung Kreuz Lübeck zwischen den Anschlussstellen Lübeck Süd und Genin zunächst voll gesperrt werden. Später wurde der Verkehr Richtung Rostock über den Rastplatz «Auf dem Karkfeld» umgeleitet. Die Sperrung in die Gegenrichtung wird nach Angaben der Polizei voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Nach den Bergungsarbeiten soll der Verkehr in beide Fahrtrichtungen bis Mittwoch einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden.