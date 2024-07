Nach Lkw-Brand in Elbtunnel weiter eine Röhre gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Brand eines Lastwagens sind im vielbefahrenen Hamburger Elbtunnel auf der A7 weiterhin nur drei der vier Röhren frei. Die Untersuchungen der Schäden seien noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur. Möglicherweise werde die vierte Röhre am Freitagnachmittag wieder befahrbar sein. Zuerst stünden am Morgen jedoch Asphaltierungsarbeiten an.

An diesem Wochenende beginnen die Ferien im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Bereits am Donnerstag hatte der Brand eines Lastwagens im Elbtunnel zu langen Staus geführt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus.

Der Elbtunnel war am Vormittag zunächst voll gesperrt worden. Später konnten zwei Streifen in Richtung Norden wieder freigegeben werden. Seit dem Nachmittag konnte der Tunnel dann wieder in beide Richtungen genutzt werden. Drei Röhren wurden freigegeben, nur die vierte blieb zunächst gesperrt. Auch die Auffahrt Othmarschen in Richtung Süden wurde gesperrt.