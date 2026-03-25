Nach Leichenfund – Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Fund einer Leiche stellt sich ein 62-Jähriger den Ermittlern, er wird festgenommen. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Nordenham (dpa/lni) –

Nach dem Fund der Leiche eines 34-Jährigen in einer Firma in Nordenham im Landkreis Wesermarsch ist der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Das habe das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnet, teilten die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei Delmenhorst mit. Beamte der Polizei Delmenhorst hätten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Der per Haftbefehl gesuchte 62-Jährige hatte sich am Dienstag der Polizei freiwillig gestellt. Der Mann ist nach Angaben der Polizei dringend tatverdächtig, seit dem Wochenende wurde er gesucht. Der tote 34-Jährige aus Oldenburg war am Samstag in dem Firmengebäude gefunden worden, die Ermittler gehen von vorsätzlicher Tötung aus.