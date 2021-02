Nach Leck: Ausfall der Gasversorgung in Eutin und Umgebung

Eutin (dpa/lno) – Wegen eines Lecks ist die Gasversorgung im gesamten Eutiner Stadtgebiet ausgefallen. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sind außerdem die Gemeinden Kasseedorf, Malente, Bosau und Süsel von dem Ausfall betroffen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten sollen laut Feuerwehr die Absperrhähne in ihren Häusern schließen und sich per Radio oder Internet über die weitere Entwicklung der Störung informieren. Ein besonderes Augenmerk liege darauf, die Wärmeversorgung von empfindlichen Abnehmern wir Krankenhäusern oder Pflegeheimen zu sichern, teilte die Feuerwehr Eutin mit.

Grund für den Ausfall der Versorgung sei ein Leck, das bei Wartungsarbeiten der SH Netz AG im Bereich Malente-Grevesmühlen aufgetreten sei, teilte ein Sprecher der Eutiner Stadtwerke mit. Nach Angaben einer Sprecherin der SH Netz AG wird an einer Überbrückung gearbeitet. Gegen 9.00 Uhr soll die Gasversorgung langsam wieder hochgefahren werden. Die beschädigte Leitung soll bis zum Samstagabend repariert werden.

