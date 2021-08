Nach Lazio kommt Hertha: SV Meppen will Pokal-Überraschung

Meppen (dpa/lni) – Zwei Topgegner in nur fünf Tagen: Fußball-Drittligist SV Meppen steckt mitten in einer aufregenden Woche. Nach dem Testspiel gegen den italienischen Spitzenclub Lazio Rom (1:1) am Mittwochabend geht es am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Hertha BSC.

Zwischen 1987 und 1997 waren die Berliner regelmäßig im Emsland zu Gast: in der 2. Bundesliga, in der Aufstiegsrunde und 1992 auch schon einmal im DFB-Pokal. Ihr damaliger 4:2-Erfolg nach Verlängerung ist einer von nur zwei Siegen, der der Hertha in insgesamt elf Auswärtsspielen in Meppen gelang. Vier Mal siegten die Niedersachsen, fünf Mal ging dieses Duell Unentschieden aus.

In der vergangenen Saison scheiterten die Berliner bereits in der ersten Runde mit 4:5 bei Eintracht Braunschweig. Aber Trainer Pal Dardai sagte am Freitag nur: «Ausscheiden kannst du im Pokal immer, das ist kein Druck für mich. Dieses Wort möchte ich auch nicht mehr hören. Druck haben kranke Menschen und Menschen, die hungern müssen. Wir sind für Sonntag vorbereitet und haben auch Elfmeter geübt.»

