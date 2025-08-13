Nach Lastwagenunfall: Straße auf Brücke noch teils gesperrt

Ein Sattelzug fährt auf der A24 in eine Baustelle. Er rammt ein anderes Fahrzeug und stürzt von einer Brücke. Carsten Neff/TNN/dpa

Hornbek (dpa) –

Nach einem Lastwagenunfall auf der A24 Berlin-Hamburg gibt es weiter Behinderungen in Richtung Hamburg. Der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen sind auf der Brücke über den Elbe-Lübeck-Kanal weiter gesperrt, der Verkehr läuft dort einspurig mit Tempo 60, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Fahrstreifen werde erst freigegeben, wenn ein Brückengeländer wieder aufgebaut sei. Die Arbeiten sollten im Tagesverlauf abgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin.

Lkw stürzt in Kanal – ein Toter bei Auffahrunfall

Am Dienstagmittag war ein Sattelzug auf der A24 in eine Baustelle gefahren und hatte ein anderes Fahrzeug gerammt. Der Lastwagen stürzte von der Brücke über den Kanal. Der Fahrer des Sattelzugs und ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen, wie die Polizeisprecherin sagte.

Am Dienstagnachmittag kam es dann auf der Autobahn zu einem weiteren Unfall, bei dem ein 49-Jähriger getötet wurde. Der Mann war aus ungeklärter Ursache Richtung Hamburg am Stauende auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren.