Nach Hinweisen auf bewaffneten Mann: Suche eingestellt

Westerholz (dpa/lni) – Nach Hinweisen auf einen angeblich bewaffneten Mann in Westerholz (Landkreis Gifhorn) hat die Polizei am Samstagvormittag die Suche beendet. «Eine Gefahr für Anwohner besteht nicht», sagte ein Beamter der Polizeidirektion Braunschweig. Der Einsatz hatte am Freitagabend begonnen, dabei wurden auch Straßen abgesperrt. Inzwischen seien die Beamten aus dem kleinen Ort wieder abgerückt, wie auch die «Braunschweiger Zeitung» berichtete. Man habe versucht, Kontakt zu dem gesuchten Mann aufzunehmen, erklärte die Polizei. Weitere Angaben zum Anlass und Ablauf der Ermittlungen machten die Ermittler zunächst nicht.