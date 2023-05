Nach Hausbrand mit zwei Toten: Brandruine nicht begehbar

Flensburg (dpa/lno) –

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg am Donnerstag mit zwei Toten können Brandermittler die Hausruine aufgrund der Einsturzgefahr noch nicht betreten. Es stehe noch nicht fest, wann man in das Haus könne, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Im Laufe des Tages werde sich eine Expertengruppe zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen. Am Donnerstag starben ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter bei dem Unglück. Bisherigen Angaben der Polizei nach war die Frau in dem Haus zu Besuch gewesen. In dem Gebäude lebten 43 Menschen, neun Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Die Bewohner des Hauses wurden anderweitig untergebracht.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein fremdenfeindliches Motiv gibt es Angaben der Polizei von Freitag zufolge nicht. Nach Angaben der Stadt gibt es in der Harrisleer Straße, in der sich das Haus befindet, einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund.