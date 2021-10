Nach Hausbrand: Eine tote Person von Feuerwehr geborgen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hemmingen (dpa/lni) – Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hemmingen haben Feuerwehrleute am Mittwochnachmittag eine tote Person geborgen. Der Feuerwehr war ein Knall mit anschließender Rauchentwicklung gemeldet worden. Anwohner versuchten, das Feuer in Hemmingen-Westerfeld in der Region Hannover zu löschen und berichteten, dass eine Person aus dem Haus vermisst wird. Beim Eintreffen der knapp 50 Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte, wie die Feuerwehr mitteilte. Angaben zur Brandursache, der Person sowie der Schadenshöhe wurden von der Feuerwehr nicht gemacht.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-506915/2