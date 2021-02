Nach gewaltsamem Tod einer 23-Jährigen wird Urteil verkündet

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa) – Ein 35-Jähriger aus Dessau soll in Hannover eine junge Frau erstochen haben. Von einem «Alptraum» sprach die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer, der Nebenklagevertreter nannte es eine «Horrorsituation». Beide forderten lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen, die besondere Schwere der Schuld solle festgestellt werden. Die Verteidigung sprach sich für neun Jahre Gefängnis wegen Totschlags aus. Den Tod der jungen Frau habe der 35-Jährige nicht geplant, sagte ein Verteidiger. Am Donnerstag (11.30 Uhr) wird das Urteil am Landgericht Hannover verkündet (Az. 39 Ks 7/20).

Der Mann soll im Januar 2020 in die Wohnung der 23-Jährigen eingedrungen sein und sie in ihrem Badezimmer mit einem Klappmesser erstochen haben. Einen Tag nach dem Verbrechen stellte sich der 35-Jährige der Polizei in Dessau in Sachsen-Anhalt und gestand. Die beiden Deutschen hatten sich laut Gericht im Juli 2017 kennengelernt, der Angeklagte wollte eine Beziehung. Sein Opfer wies ihn ab.

Terminhinweis des Landgerichts Hannover