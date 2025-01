Nach Geldtransporter-Überfall Autofahrer mit Dashcam gesucht

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Hamburg-Bergedorf sucht die Polizei nach Autofahren mit einer Dashcam im Wagen. Bislang unbekannte Täter hatten am Freitagmittag zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf dem Ikea-Parkplatz in Moorfleet angegriffen.

Die Polizei bat, wer am Freitag von 11.00 bis 13.30 Uhr auch auf dem Parkplatz gewesen sei und über Videomaterial verfüge, soll sich beim Landeskriminalamt melden. Ein Hinweistelefon sei unter der Nummer 040-428656789 zu erreichen.

Bislang Räuber hatten die Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angegriffen und einem von ihnen einen Geldkoffer mit einer unbekannten Menge Bargeld entrissen. Zeugen berichteten von drei Männern, die in Richtung eines nahen gelegenen Kleingartenvereines geflüchtet seien.

Den Angaben zufolge wurde ein 26 Jahre alter Geldbote am Auge verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein 58 Jahre alter Kollege blieb unverletzt. Die Täter sollen Reizgas eingesetzt haben.