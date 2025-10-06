Nach Gefährdungshinweis: Lübecker Schule evakuiert

Lübeck (dpa/lno) –

Die Lübecker Hanse-Schule ist am Montagvormittag evakuiert worden. Zuvor hatte die Polizei um 10.40 Uhr einen Hinweis auf eine mögliche Gefährdungslage an der Beruflichen Schule für Wirtschaft und Verwaltung in der Lübecker Innenstadt erhalten, teilte die Polizeidirektion Lübeck mit.

Hintergrund sei ein an der Schule eingegangener Hinweis auf eine Bedrohung. Vor diesem Hintergrund sei das Gebäude evakuiert und von Polizeieinsatzkräften durchsucht worden. Aktuell sei keine Gefahrensituation festzustellen, hieß es.

Auch im Gebäude habe sich keine Person aufgehalten, von der eine mögliche Gefährdung ausgehe. Nach Angaben der Polizei ist niemand verletzt, den Schülerinnen und Schülern sowie dem Schulpersonal gehe es gut. Der Bereich rund um die Schule sei abgesperrt.