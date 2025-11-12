Nach Frontalcrash auf B76: Auch Unfallverursacher tot

Kiel (dpa/lno) –

Der Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 76 im Nordwesten von Kiel ist ebenfalls gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der 55 Jahre alte Mann hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Unfall als Geisterfahrer verursacht, indem er die B76 im Kieler Stadtteil Suchsdorf in entgegengesetzter Richtung befahren hatte.

Bei dem Unglück war das Fahrzeug des Mannes frontal mit dem Pkw eines 24-Jährigen zusammengestoßen. Dieser starb noch an der Unfallstelle. Der 55-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort ist er nach Angaben der Polizei am Dienstag gestorben.