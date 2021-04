Nach Enkeltrick nimmt Polizei zwei mutmaßliche Täter fest

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Syke/Ganderkesee (dpa/lni) – Nach sogenannten Enkeltricks hat die Polizei eine 18-Jährige in Syke im Landkreis Diepholz und einen 17-Jährigen in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg festgenommen. In beiden Fällen hatten sich zuvor Unbekannte am Telefon als Polizisten ausgegeben, um Geld zu erbeuten, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Ob es eine Verbindung zwischen den Fällen gibt, war zunächst unklar.

In Ganderkesee rief ein Unbekannter am Donnerstag eine 85-Jährige an und erzählte ihr, dass ihre Tochter einen Unfall mit einem Toten verursacht habe. Nur die Zahlung einer Kaution könne die Haft abwenden. Die Frau versuchte daraufhin die geforderte Summe von 48 000 Euro abzuheben, doch ein Bankangestellter wurde hellhörig und alarmierte die Polizei. Bei der Geldübergabe nahmen Beamte den 17-Jährigen fest. Ein Richter entscheidet, ob der Jugendliche in Untersuchungshaft kommt.

In Syke riefen Unbekannte eine 60 Jahre alte Frau an erzählten ihr von einem Verkehrsunfall und der Festnahme ihres Sohnes. Für eine Kaution solle die Frau nun eine bestimmte Summe zahlen. Die 60-Jährige ging zum Schein auf die Forderung ein und informierte die Polizei. Bei der Übergabe am Donnerstag nahmen die Beamten die 18-Jährige fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen die junge Frau. Die Identität der Anrufer war zunächst unklar.

