Nach eiskalten Temperaturen wird es etwas wärmer

Hannover (dpa/lni) –

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein haben viele Menschen das Winterwetter für Ausflüge genutzt. In Ostfriesland waren auch etliche Schlittschuhläufer unterwegs. Nach eiskalten Tagen steigen die Temperaturen zum Wochenende in Niedersachsen und Bremen wieder etwas an. «Bis Sonntag hält der Hochdruckeinfluss an, die Strömung dreht jedoch auf Nord, sodass es nicht mehr ganz so kalt wird», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Nur in der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen im Süden des Landes noch einmal auf bis zu minus 8 Grad, an der Küste ist es mit minus 2 Grad etwas milder, auf den Inseln bleibt es mit rund 2 Grad frostfrei. Vereinzelt zieht auch Hochnebel auf.

Zunächst bleibt es noch trocken

Am Samstag ist es laut DWD im Norden und in der Mitte des Landes vielfach stark bewölkt, auch an der Küste ist es wolkig. Nur im Süden ist es klarer. Es bleibt trocken, die Temperaturen steigen an der Küste auf rund 7 Grad, im Süden und Südosten ist es mit rund 1 Grad deutlich kühler.

In der Nacht zum Sonntag ist es im Norden und an der Küste überwiegend klar, nur im Süden gibt es noch Hochnebel. Die Tiefstwerte liegen auf den Inseln bei 4 Grad, an der Küste um 0 Grad und im Wendland bei minus 5 Grad, wie der DWD weiter mitteilte.

Viel Sonne am Sonntag

Der Sonntag wird ein vielfach sonniger Tag, im Süden Niedersachsens ziehen letzte Hochnebelfelder ab. Erst gegen Abend gibt es an der Küste erste Wolken. Die Temperaturen erreichen rund 5 Grad an der Küste und 1 bis 2 Grad im Südosten des Landes.

In der kommenden Woche nimmt dann der Hochdruckeinfluss ab. Es wird laut DWD wechselhaft mit vielen Wolken und Regen, im Harz gibt es Schnee. In den südlichen Landesteilen ist auch Schneeregen möglich. Die Temperaturen liegen bei 7 Grad an der Küste und etwa 2 Grad im Südosten Niedersachsens.