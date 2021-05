Nach Einbruch: Betrieb in Testzentrum soll wieder anlaufen

Polizist in Uniform. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Barsinghausen (dpa/lni) – Nach dem Einbruch in ein Corona-Testzentrum in der Region Hannover sollen die Menschen dort noch am Montag wieder getestet werden können. Der Betrieb auf einem Supermarkt-Parkplatz in Barsinghausen sei für die Spurensicherung der Polizei eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma des Zentrums. Derzeit warte man auf die Lieferung von Testmaterial. Vermutlich in der Nacht zum Samstag hatten Unbekannte rund 2500 Antigen-Schnelltests sowie Desinfektionsmittel, OP-Handschuhe und Schutzmasken gestohlen. Allein bei den Testkits entstand laut Polizei ein Schaden von über 20 000 Euro. Neue Erkenntnisse der Ermittler lagen zunächst nicht vor.

