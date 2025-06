Nach Drohung in Musikgeschäft – Polizei fahndet nach Mann

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einer mutmaßlich politisch motivierten Nötigung in Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann habe Anfang Mai einen 46-Jährigen in einem Musikgeschäft bedoht, teilte die Polizei nun mit.

Demnach sprach der Unbekannte den Mitarbeiter gezielt auf kritische Äußerungen über iranische Musiker an, die dieser in sozialen Netzwerken gepostet hatte. Anschließend forderte er ihn auf, diese Beiträge zu unterlassen, und nötigte ihn laut Polizei in mutmaßlich politischer Motivation. Danach sei der Tatverdächtige geflüchtet.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts führten bislang nicht zur Identifizierung des Mannes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Hamburg daher eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.