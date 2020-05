Nach Drogendeal: Junge Männer greifen Polizisten an

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Braunschweig (dpa/lni) – Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Braunschweig haben zwei junge Männer die Polizisten angegriffen. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Zunächst hatten die Beamten am Samstag zwei Männer beim Verkauf von Drogen beobachtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Richterin erließ einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 18 Jahre alten Verkäufers. Vor dem Wohnhaus nahmen die Beamten den jungen Mann, der sich heftig wehrte, fest. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

In seiner Wohnung stießen die Polizisten auf den 21-jährigen Bruder sowie dessen zwei Jahre ältere Freundin. Der 21-Jährige griff die Beamten sofort an. Auch er erlitt leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten geringe Mengen an Betäubungsmitteln sowie ein verbotenes Messer. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, wegen Widerstands sowie wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

