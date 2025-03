Nach Diebstahl auf Juwelier – Polizei fahndet nach Bande

Hamburg (dpa/lno) –

Mehrere Monate nach dem Überfall auf einen Juwelier am Neuen Wall in Hamburg wird nun öffentlich mit Videos und Fotos nach drei Männern und einer Frau gefahndet. Das Quartett ist verdächtig, Anfang Dezember gemeinschaftlich hochwertigen Schmuck aus einem Geschäft in der Hamburger Innenstadt entwendet zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Es gebe mittlerweile Hinweise, dass die mutmaßliche Diebesbande aus dem Bereich Bremen komme und Verbindungen nach Nordrhein-Westfalen sowie Berlin haben könnte, teilte die Polizei weiter mit. Da die bisherigen Maßnahmen nicht zur Identifizierung des Quartetts geführt haben, hat ein Richter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Verkäufer durch angebliches Beratungsgespräch abgelenkt

Früheren Angaben der Polizei zufolge hatte ein Täter am 4. Dezember 2024 unbemerkt zunächst den Verkaufsraum und von dort aus die rückwärtige Werkstatt des Juweliergeschäfts betreten. Zuvor hatte ein Komplizenpärchen den 82 Jahre alten Verkäufer in ein vermeintliches Beratungsgespräch verwickelt. In der Werkstatt stahl der Dieb Schmuckstücke und Edelmetalle. Er verließ das Geschäft im Anschluss unbemerkt wieder. Mindestens ein weiterer Täter vor der Tür sicherte den Diebstahl den damaligen Erkenntnissen zufolge ab und entfernte sich danach, wie auch alle anderen Tatverdächtigen, zu Fuß.