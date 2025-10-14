Nach Derby-Pleite: THW startet mit Auswärtssieg in Europa

Montpellier (dpa/lno) –

Der THW Kiel ist mit einem Sieg in die Vorrunde der Handball-European-League gestartet. Drei Tage nach der Derby-Niederlage in der Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt setzte sich der deutsche Rekordmeister in der Gruppe B bei Montpellier HB in Frankreich mit 30:28 (16:9) durch. Beste Werfer der Kieler war Veron Nacinovic. Der Kreisläufer, der im Sommer aus Montpellier zum THW gekommen war, erzielte sechs Treffer.

Gegen die Franzosen, gegen die sie im Mai beim Final Four in Hamburg noch im Halbfinale verloren hatten, erwischten die Kieler einen guten Start. Schon nach acht Minuten lagen die Norddeutschen mit 6:1 in Führung.

Nationalkeeper Wolff verletzt

In der 27. Minute verletzte sich dann aber Nationaltorhüter Andreas Wolff beim Stand von 15:9 am Rücken und musste seinen Platz für den erst 20 Jahre alten Leon Nowottny räumen. Der Schlussmann aus dem eigenen Nachwuchs machte seine Sache gut, konnte jedoch auch nicht verhindern, dass die Franzosen auf 18:20 (39.) und 26:27 (52.) verkürzten.

Die Kieler behielten aber jederzeit die Ruhe. In Unterzahl erzielte Eric Johansson in der 59. Minute das vorentscheidende 30:27 für die Norddeutschen.