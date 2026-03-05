Nach den Wikingern kommt nun Kleopatra nach Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Der Reigen der immersiven Shows in Hamburg geht mit einer großen Herrscherin weiter. Kleopatra, die letzte Königin des Alten Ägyptens, steht im Mittelpunkt der neuen interaktiven und detailreichen Inszenierung. Die Ausstellung «Kleopatra» wird vom 17. April an erstmals in Deutschland gezeigt, wie die Veranstalter mitteilten.

Kleopatra löst die Wikinger in Hamburg ab

Sie zieht in die Hallen im Hamburger Stadtteil Altona-Nord am Diebsteich, in der zuvor die Geschichte der Wikinger inszeniert wurde. Bis zum 17. Mai ist die immersive Ausstellung über die charismatische Pharaonin (69 v. Chr. – 30 v. Chr.) zudem noch im spanischen Madrid aufgebaut – bevor in andere Länder weiter zieht, darunter auch Ägypten. Tickets für die Hamburger Ausstellung können bereits gekauft werden.

Der Begriff «immersiv» kommt vom Wort «Immersion», was so viel wie «eintauchen» bedeutet. Es beschreibt ein Erlebnis, bei dem man mit Hilfe von Medien in eine interaktive Welt eintaucht.

Luxus, Liebesleben, Schönheit

So bestimmen auch bei «Kleopatra» überdimensionale Videoprojektionen, viele interaktive Elemente sowie Virtual-Reality-Brillen die multimediale Zeitreise. Auf einer Fläche von mehr 2.000 Quadratmetern wird die Welt der großen Königin lebendig. Es geht dabei nicht nur um die Entwicklungen und Bedeutung ihrer Herrschaft. Auch ihre berühmten Liebesgeschichten, ihr luxuriöser Lebensstil und die zeitlose Schönheit rücken den Angaben zufolge in den Fokus. Kleopatra wurde 39 Jahre alt.