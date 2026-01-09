Nach dem Wintertief: Unterricht läuft Montag wieder an

Kiel (dpa/lno) –

Nach dem Wintertief «Elli» rechnet Schleswig-Holsteins Bildungsministerium für Montag wieder mit landesweitem Schulbetrieb. «Gemäß aktueller Prognosen gehen wir davon aus, dass am Montag, 12. Januar, regulär Unterricht in den Schulen stattfinden wird», sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Nachmittag. Das Ministerium bewerte die Lage fortlaufend, hieß es. Für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt werde auf Grundlage aktueller Informationen der Schulämter, der Verkehrsbetriebe sowie des Lagezentrums der Polizei entschieden.

«Wir informieren gegebenenfalls am Sonntag über die Homepage des Bildungsministeriums, die kostenfreie Winter-Hotline und den Instagram-Kanal des Ministeriums», sagte die Sprecherin. Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler habe oberste Priorität. «Eltern können gemäß der Lage vor Ort selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken.»

Wegen wetterbedingter Schulausfälle in neun Kreisen des Landes wurde am Freitag für Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen eins bis sechs eine Notbetreuung angeboten. Geschlossen blieben Schulen in den Kreisen Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Nordfriesland, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg und Stormarn.