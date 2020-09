Nach Corona-Delle wieder mehr Aufräge für Baugewerbe

Baukräne stehen auf einer Baustelle. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Nach einer Delle im Zuge der Corona-Pandemie haben die größeren Betriebe des Bauhauptgewerbes in Schleswig-Holstein im Mai und Juni wieder mehr Aufträge an Land erhalten. Im Mai (plus 7,5 Prozent) und Juni (13,9 Prozent) zog die Auftragslage wieder an, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag berichtete. Der Wert der Auftragseingänge war in den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Monaten März (minus 22,3 Prozent) und April (9,5 Prozent) im Vorjahresvergleich gesunken.

Im ersten Halbjahr steigerten die größeren Betriebe des Bauhauptgewerbes ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 1,29 Milliarden Euro. Mit einem Plus von 14 Prozent war der Anstieg im Wirtschaftsbau am höchsten. Dort wurden knapp 400 Millionen Euro umgesetzt. Auch im Straßenbau gab es eine Steigerung um zehn Prozent auf 135 Millionen Euro. Im Wohnungsbau sanken die Umsätze dagegen um sechs Prozent auf 500 Millionen Euro.

Berücksichtigt wurden für die Auswertung 396 Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern. Das waren 34 Firmen mehr als im Vorjahreszeitraum.

