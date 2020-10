Nach Corona-Anstieg: SV Meppen gegen Köln vor 500 Zuschauern

Meppen (dpa/lni) – Fußball-Drittligist SV Meppen darf nach einem Anstieg der Coronavirus-Infektionen im Landkreis Emsland für das Heimspiel gegen Viktoria Köln am Sonntag nur 500 Zuschauer zulassen. Dies teilte der Club am Mittwoch nach Rücksprache mit den örtlichen Gesundheitsbehörden mit. In den vergangenen sieben Tage gab es 51,7 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in der Region, die damit die kritischen 50 überschritten. Der Landkreis wird daher vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft.

Mitteilung SV Meppen