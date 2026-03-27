Nach Busunfall: Busfahrer weiter in Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem schweren Busunfall im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord schwebt ein Mensch noch immer in Lebensgefahr. Der Linienbus war laut Polizei am Donnerstag gegen zwei geparkte Autos am Straßenrand gestoßen und schließlich frontal gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Front des Busses sehr stark beschädigt.

Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Er sowie ein Fahrgast erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrgast schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, der Busfahrer ist jedoch weiterhin lebensgefährlich verletzt. Weitere Menschen wurden verletzt, einige schwer. 18 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei prüfe nun unter anderem, ob auch eine plötzliche Erkrankung des Busfahrers den Unfall ausgelöst haben könnte.