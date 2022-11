Nach Brand in Stockelsdorf vier Teenager im Verdacht

Stockelsdorf (dpa/lno) –

Nach dem Brand in der Tiefgarage eines Gebäudes in Stockelsdorf stehen vier Teenager im Verdacht. Drei 13-Jährige und ein 14-Jähriger sollen nach ersten Erkenntnissen eine Holzpalelette angezündet haben, um sich vor der Kälte zu schützen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Lübeck mitteilten. «Das Feuer geriet außer Kontrolle, nachdem die Vierergruppe die Tiefgarage verlassen hatte, ohne die Brandstelle abgelöscht zu haben.» Die Kriminalpolizei ermittele wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

In der Tiefgarage hatte es am Samstagabend gebrannt. Der Gebäudekomplex dient den Angaben zufolge als Unterkunft für Flüchtlinge. Die Bewohner blieben unverletzt, die Flammen wurden rasch gelöscht. «Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird ein fremdenfeindlicher Hintergrund ausgeschlossen», teilten die Behörden weiter mit.