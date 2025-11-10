Nach Brand in Hamburger Pflegeheim – Bewohner gestorben

Nach einem Brand in einem Pflegeheim ist ein verletzter Bewohner im Krankenhaus gestorben. (Archivbild) René Schröder/NEWS5/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Brand in einem Hamburger Pflegeheim ist ein Bewohner im Krankenhaus gestorben. Der 78-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war am Freitagabend in einem Zimmer im dritten Obergeschoss des Heims im Stadtteil Billstedt ausgebrochen. Ein Mitarbeiter hatte den Alarm der Brandmeldeanlage bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem betroffenen Zimmer, das Bett des Seniors habe bereits in voller Ausdehnung gebrannt, hieß es. Der 78-Jährige wurde per Drehleiter gerettet.

Weitere Senioren gerettet

Ein 81-jähriger Nachbar, der Rauch eingeatmet hatte, wurde über das Treppenhaus evakuiert und blieb zur Beobachtung eine Nacht in der Klinik. Acht weitere Bewohner konnten laut Feuerwehr vom Pflegepersonal unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer vermutlich vom 78-Jährigen selbst fahrlässig verursacht. Die Polizei hält es für sehr wahrscheinlich, dass der 78-Jährige unsachgemäß ein Feuerzeug benutzte und so sein Bett in Brand setzte. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.