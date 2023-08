Helmstedt (dpa/lni) –

Ein nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt entdeckter Toter ist eines natürlichen Todes gestorben. Der 59 Jahre alte Mann sei bereits mehrere Tage vorher verstorben, teilte die Polizei am Montag mit. Einsatzkräfte fanden den Toten in seiner Wohnung, nachdem am Samstag in einem Kellerraum des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen war. Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr per Drehleiter gerettet werden.