Nach Brand auf A7 – Verkehrseinschränkungen bis Montag

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Brand eines Wohnmobils auf der A7 in Hamburg wird es bis Montag zu Verkehrseinschränkungen kommen. Im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Hamburg-Bahrenfeld in Richtung Süden sei es zu dem Unfall gekommen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Damit die Hauptfahrstreifen schnellstmöglich wieder befahrbar sind, sei eine umgehende Reparatur notwendig. Daher sei am Montagmorgen zwischen 7.00 und 9.00 Uhr nur ein Fahrstreifen verfügbar.

Bereits am Sonntagnachmittag hatte der Brand noch spürbare Auswirkungen auf den Verkehr. Denn wegen des beschädigten Asphalts sind nach Angaben der Verkehrsleitstelle auch derzeit nur zwei der drei Spuren in Richtung Süden befahrbar. Wer vom Open-Air-Festival in Wacken abreist oder nach Niedersachsen will, müsse viel Geduld mitbringen, hieß es weiter.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Wohnmobil am Morgen wegen eines technischen Defekts ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.