Nach Bedrohungslage in Lasbek Mann wieder auf freiem Fuß

Lasbek (dpa/lno) –

Der 63 Jahre alte Mann, der am Dienstag nach einer mutmaßlichen Bedrohungslage in Lasbek im Kreis Stormarn vorläufig festgenommen worden war, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Er sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es am Dienstag in einem Wohnhaus zu Streitigkeiten zwischen drei Bewohnern gekommen. Wegen fehlender Sprachkenntnisse habe sich ein jugendlicher Bewohner über einen Freund an die Polizei gewandt. «Anhand dieser Schilderung gab es Hinweise auf eine mögliche Bedrohungslage unter der Verwendung einer Waffe des 63-jährigen Hauseigentümers», so die Polizei.

Bei einer Durchsuchung des Hauses hätten die Beamten mehrere Waffen gefunden, darunter ein Gewehr, eine Pistole sowie Schreckschuss- und Softairwaffen. Sie wurden den Angaben zufolge sichergestellt. Der 63 Jahre alte Hausbesitzer war am Dienstag festgenommen worden, als er kurz vor die Haustür getreten war. Die Ermittlungen werden den Angaben nach fortgesetzt.