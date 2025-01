Nach Auszeit: Zoe Wees meldet sich mit neuer Single zurück

Hamburg (dpa) –

Die Hamburger Sängerin Zoe Wees (22) hat ihre etwa einjährige musikalische Auszeit beendet: mit einer neuen Single samt Musikvideo und neuem Selbstbewusstsein. «Ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich endlich zeigen kann, wer ich bin», sagte die Künstlerin der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Neue Single «Traitor» erscheint diesen Freitag

Besonders stolz sei sie auf das Musikvideo zu ihrer neuen Single «Traitor» (Verräter). «Das ist der erste Moment in meiner Karriere, wo ich sage, das ist etwas, wo ich so stolz drauf bin – egal, was damit passiert. Ich habe da mein ganzes Herz reingesteckt.» In dem Song geht es um Menschen, die nur wegen ihres Ruhmes oder Geldes ihre Nähe gesucht und sie und die Freundschaft damit verraten haben.

Sie habe mit «Traitor» genau die Art von Musik gemacht, die sie liebe: «Ich mag es, wenn es sehr dunkel und ein bisschen international klingt.» Dabei experimentiere sie gern und probiere Neues aus. «Alles geht in der Musik – man muss es nur schön rüberbringen.»

Zoe Wees hat für ihre Shows tanzen gelernt

Die 22-Jährige trägt nun blonde lange Haare und lernt für ihre Shows zudem seit einigen Monaten tanzen. «Ich freue mich auf Live-Shows. Wir haben das Setup so ein bisschen geändert und es sieht alles ein bisschen cooler aus. Da sind auch Tänzer. Ich werde auch tanzen. Und darauf freue ich mich.»

Zoes Wees feierte 2020 mit ihrem Lied «Control» den Durchbruch. Damit schaffte es die damals 18-Jährige quasi über Nacht in die Single-Charts – und wurde im In- und Ausland zur gefragten Künstlerin. Der Hit ist Universal Music zufolge bereits mehr als drei Milliarden Mal gestreamt worden.

Im Herbst 2023 hatte die gebürtige Hamburgerin dann ihr Debütalbum «Therapy» veröffentlicht. Schließlich nahm sie sich eine kleine Auszeit vom Rampenlicht, in das sie so schnell geraten war und gönnte sich nach den sehr arbeitsintensiven Jahren eine Erholungspause von dem ganzen Trubel.