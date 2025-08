Nach Attacken vor Krankenhaus: Polizei ermittelt weiter

Nach Angriffen auf eine Frau und einen Mann in Heide in Schleswig-Holstein ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt wegen versuchten Mordes. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Heide (dpa/lno) –

Nach zwei Angriffen in der Nähe des Krankenhauses in Heide (Kreis Dithmarschen) ermitteln Polizisten den Hintergrund der Vorfälle. «Wir sind mit ausreichend großen Kräfteeinsatz vor Ort», sagte ein Polizeisprecher am Morgen. «Die Kollegen der Kripo ermitteln unter Hochdruck.» Nähere Angaben wollte der Sprecher aus einsatztaktischen Gründen nicht machen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Am Montagmorgen war ein 45-Jähriger vor dem Westküstenklinikum mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und leicht verletzt worden. Fahndungen nach dem mutmaßlichen Täter führten nicht zum Erfolg. Bereits am Sonntag war nach Polizeiangaben eine 40 Jahre alte Frau im Bereich des Krankenhauses bei einem Angriff schwer verletzt worden.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach Zeugen vor allem aus dem Krankenhaus, die Beobachtungen gemacht haben. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten ist nach Polizeiangaben nach derzeitigen Erkenntnissen anzunehmen. Der Hintergrund beider Angriffe ist bislang unklar.

Das Westküstenklinikum hatte erklärt, dass es sich bei den Verletzten um Mitarbeiter handele. Zusätzlich zum Polizeieinsatz sei ein privater Sicherheitsdienst engagiert worden. Der Klinikbetrieb laufe trotz der Vorfälle ohne Einschränkung.