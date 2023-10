Nach Angriff auf Israel Solidaritätsdemo in Hamburg geplant

Hamburg (dpa/mv) –

Angesichts des Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Hamburg zu einer Solidaritätskundgebung aufgerufen. Am Montagabend um 18.00 Uhr soll demnach ein Zeichen vor dem Hamburger Rathaus gesetzt werden. «Wir stehen an der Seite Israels!», hieß es in dem Aufruf vom Sonntag.

«Wir befürchten, dass hierzulande antisemitische Akteure die legitime Verteidigung durch Israel missbrauchen werden, um Gewalt gegen Jüdinnen und Juden auch in Hamburg zu schüren», hieß es weiter. Man fordere die Stadtpolitik auf, sich dem entgegenzustellen. Nähere Angaben etwa zur erwarteten Teilnehmerzahl konnten die Organisatoren wegen der Kurzfristigkeit zunächst nicht machen.