Nach Angriff auf 28-Jährigen: Mordkommission ermittelt

Hamburg (dpa/lno) – Nachdem ein 28-Jähriger in Hamburg-Ottensen durch Stiche schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei nun wegen versuchter Tötung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der 28-Jährige am Samstagabend in Streit mit einem anderen Mann. Dieser stach den Angaben zufolge auf den 28-Jährigen ein und flüchtete. Passanten verständigten Rettungskräfte, die den Verletzten zunächst vor Ort versorgten und dann in ein Krankenhaus brachten. Dort wurde der Mann notoperiert, nach Angaben der Polizei bestand Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter war am Sonntag trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen weiterhin flüchtig. Die Mordkommission hatte noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Mitteilung der Polizei mit Täterbeschreibung