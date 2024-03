Nach Amokdrohung vorsorglich Unterricht abgesagt

Neu Wulmstorf (dpa/lni) –

Nach Hinweisen auf einen möglichen Amoklauf an einer Schule in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg hat die Schulleitung für Dienstag vorsorglich den Unterricht abgesagt. Die Polizei zeige zudem verstärkt Präsenz, teilte die Behörde mit. Am Montagabend habe die Schulleitung gemeldet, dass ein Schüler im Freundeskreis einen Amoklauf angekündigt habe. Noch am Abend seien Zeugen befragt und der Jugendliche aufgesucht worden. Hinweise auf eine ernsthafte Bedrohung habe es nicht gegeben. Ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten wurde eingeleitet.