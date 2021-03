Nach Alba-Sieg: Hamburg Towers schlagen auch Bayern München

Hamburgs Trainer Pedro Calles coacht sein Team. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben binnen vier Tagen für die zweite große Überraschung in der Basketball-Bundesliga gesorgt. Nach dem Sieg gegen Meister Alba Berlin am vergangenen Dienstag gelang der Mannschaft von Trainer Pedro Calles am Samstagabend gegen Bayern München ein 91:86 (79:79, 41:43) nach Verlängerung. Die Towers festigten mit dem 15. Saisonsieg auch ihren Playoff-Rang. Bester Werfer bei den Hanseaten war Jordan Swing mit 21 Punkten. Für die Gäste erzielte JaJuan Johnson (16) die meisten Punkte.

Die Hamburger knüpften im ersten Viertel nahtlos an ihre Leistung gegen Alba an. Nach rund drei Minuten führte der Gastgeber mit 7:0. Es dauerte bis ins zweite Viertel, bis der Favorit zum ersten Mal vorne lag (23:21). Dennoch machten die defensivstarken Towers den Gästen das Leben weiterhin schwer und ließen sich nicht abschütteln.

Vielmehr erspielten sich Gastgeber rund zwei Minuten vor dem Ende sogar eine 77:72-Führung. Zwar gelang München noch der Ausgleich, doch in der Verlängerung behielten die Hamburger schließlich die Oberhand. Kameron Taylor sorgte mit einem Dreier zwei Minuten vor dem Ende für die entscheidende Sechs-Punkte-Führung.

