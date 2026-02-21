Nach 1:3 beim KSC: Kein klares Bekenntnis zu Kiel-Coach Rapp

Karlsruhe (dpa) –

Kiels Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe hat nach der nächsten Niederlage ein klares Bekenntnis zu Trainer Marcel Rapp im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vermieden. «Kurz nach dem Spiel gilt es jetzt nicht, diese Themen zu besprechen», sagte Rebbe nach dem 1:3 beim Karlsruher SC im TV-Sender Sky. «Wir sind erst mal massiv enttäuscht, fahren nach Hause und besprechen das natürlich morgen und auch heute Abend schon, was heute war. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen.»

Vor zwei Wochen hatten Rebbes Worte nach dem 1:3 bei Hannover 96 noch anders geklungen und deutlich gemacht, an Rapp festzuhalten. Der Trainer sei «die ärmste Sau», sagte Rebbe nach der Niederlage von Holstein Kiel in Hannover. Er fange nicht damit an, dass der Trainer schuld sei.

Rapp: Man sollte sich nicht vom Ergebnis blenden lassen

In Karlsruhe kassierte der Bundesliga-Absteiger nun die fünfte Pflichtspiel-Niederlage nacheinander. «Ich werde dazu jetzt nichts sagen, sondern wir haben uns klar positioniert», sagte Rebbe zur Trainerfrage. «Wir sind jetzt auch klar nach dem Spiel, machen jetzt erst mal eine Aufarbeitung dieses Spiels und schauen, wie es dann weitergeht.»

Rapp nannte die Situation vielleicht «die schwerste» in seiner Zeit in Kiel. Man dürfe sich vom Ergebnis aber nicht blenden lassen. «Ich habe eine Mannschaft gesehen, die das gesamte Spiel das Spiel dominieren wollte, auch teilweise dominiert hat», sagte der Coach. Seine Mannschaft habe wenig zugelassen, es sei ein «bitteres» Ergebnis.