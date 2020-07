Nabu warnt vor Stickoxidbelastung durch Schiffe im Hafen

Der Nabu warnt vor einer erheblichen Stickoxidbelastungen durch Schiffsverkehr am nördlichen Rand des Hamburger Hafens. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Naturschutzbund Nabu warnt vor einer erheblichen Stickoxidbelastungen durch Schiffsverkehr am nördlichen Rand des Hamburger Hafens. Zwar werde der gesetzlich in der EU zulässige Jahresmittelwert dort nach Nabu-Messungen nicht überschritten, sagte der Leiter für Umweltpolitik, Malte Siegert, am Dienstag bei der Präsentation der Ergebnisse eines eigenen Luftmessnetzes. Dies sei aber kein Grund für eine Entwarnung. «Die Belastungen sind punktuell gewaltig und in der Summe unserer Einschätzung nach gesundheitlich für die Anwohner und Anwohnerinnen besorgniserregend.»

Der Nabu gehe davon aus, dass die «extrem hohen Einzelbelastungen» fast immer auf Schiffsdurchfahrten zurückzuführen sind. Siegert forderte die Stadt auf, selbst mehr Messdaten zu erheben und die Anwohner über die Belastungen zu informieren. «Die Stadt weiß eigentlich, was die tun muss. Aber sie verzögert das seit vielen Jahren.»

Die Umweltorganisation betreibt seit April vergangenen Jahres acht Messstationen zwischen Teufelsbrück und dem Grasbrook.