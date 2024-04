Nabu: Buckelwal in Flensburger Förde gesichtet

Glücksburg (dpa/lno) –

Mindestens ein Buckelwal ist nach Angaben des Naturschutzbundes in der Flensburger Förde gesichtet worden. Der Wal sei am Freitag im Hafen von Glücksburg-Quellental gefilmt worden. Ist man zunächst noch davon ausgegangen, dass es sich um zwei Wale auf dem Video handele, hat der Nabu am Sonntag die Anzahl der Tiere korrigiert und geht nun von einem zwölf Meter langen Tier aus.

Die Leiterin der Landesstelle Ostseeschutz, Dagmar Struß, hofft, dass das Tier die Ostsee bald wieder verlässt: «Die laute und schadstoffbelastete Ostsee stresst die Meeressäuger.» Zudem stellten Fischernetze in dem stark wirtschaftlich genutzten Binnenmeer eine große Gefahr dar.

Immer wieder tauchen in der Ostsee Buckelwale auf, so habe sich etwa 2016 ein junger Buckelwal monatelang im Greifswalder Bodden aufgehalten. Dieser ist nach Angaben des Naturschutzbundes sogar bei stürmischem Wetter mit einem Segelboot zusammengestoßen. Später war gemutmaßt worden, dass er die Ostsee wieder verlassen hatte, da er nirgends angeschwemmt wurde.