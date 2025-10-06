Myxomatose auch bei Feldhasen in Nordfriesland

Husum (dpa/lno) –

Nun sind nachweislich auch im Kreis Nordfriesland Feldhasen an der Virusinfektion Myxomatose verendet. In der vergangenen Woche seien allein im Bereich Südtondern rund 60 Tiere daran gestorben, wie das Veterinäramt des Kreises Nordfriesland berichtete. Es sei davon auszugehen, dass die Myxomatose bereits in ganz Nordfriesland verbreitet sei. Schätzungen zur Gesamtzahl der betroffenen Tiere seien nicht möglich.

Bereits im Juli war die Seuche bei verendeten Tieren aus dem Kreis Dithmarschen nachgewiesen worden. Nach Angaben des Veterinäramts werden seit einigen Wochen in Schleswig-Holstein zahlreiche Fälle festgestellt.

Für Menschen ungefährlich

Myxomatose ist eine Viruserkrankung nur bei Hasen und Kaninchen. Für andere Tiere und den Menschen ist das Virus ungefährlich. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch stechende Insekten wie Mücken und Flöhe. Hauskaninchen können geimpft werden.

Das Veterinäramt bittet, Feldhasen in Ruhe zu lassen. Hunde sollten in der Feldmark unbedingt angeleint werden. Myxomatose ist weder melde- noch anzeigepflichtig. Wer tote Hasen findet, soll sie liegenlassen.